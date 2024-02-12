- Asayiş

İşçilerin kaldığı konteyner yandı

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ÇORUM’un Osmancık ilçesinde bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

İşçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İşçilerin kaldığı konteyner yandı
İşçilerin kaldığı konteyner yandı
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Yangın, geç saatlerde Osmancık-Kargı yolu üzerindeki Kalinse mevkisinde yol yapan inşaat firmasına ait taş kırma ve moloz üretilen taş ocağı inşaat alanında çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerde birden alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konteyner hemen boşaltıldı. Kısa sürede bölgeye gelen Osmancık ve Kargı ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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12 Şub 2024 - 02:26 DHA Çorum- Asayiş

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