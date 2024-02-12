İşçilerin kaldığı konteyner yandı

Yangın, geç saatlerde Osmancık-Kargı yolu üzerindeki Kalinse mevkisinde yol yapan inşaat firmasına ait taş kırma ve moloz üretilen taş ocağı inşaat alanında çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerde birden alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konteyner hemen boşaltıldı. Kısa sürede bölgeye gelen Osmancık ve Kargı ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.