'Yan baktın' tartışmasında silahlar kullanıldı; o anlar kamerada

Olay, saat 22.40 sıralarında Tahtakale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında "yan baktın" iddiası ile tartışmaya başladı. O sırada çıkan tartışmaya çevredekiler müdahale ederek grubu uzaklaştırdı. Aynı grup bir saat sonra tekrar aynı yerde bir araya gelerek kavgaya tutuştu. Kavga sırasında grupta bulunan A.İ. silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan A.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından olay yerinden ayrılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası ile çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.