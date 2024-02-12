- Asayiş

D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı

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ŞİŞLİ, Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Sürücü alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekerken, alev alev yanan hafif ticari araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı mask
D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı
D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı
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Yangın, Mecidiyeköy D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CBC392 plakalı hafif ticari araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü aracı sağ şeritte durdurdu. Sürücü aşağıya inerken, hafif ticari araç aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler hafif ticari aracın tamamına sardı. Sürücü ve yoldan geçen diğer otomobil sürücüleri yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hafif ticari araçtan geriye demir yığını kaldı. Yangın sırasında şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan, yangın nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, hafif ticari aracın çekici ile kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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12 Şub 2024 - 02:26 DHA İstanbul- Asayiş

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