İkinci eviniz varsa buna dikkat edin: Ağır cezalar uygulanabilir!

Konut ve iş yeri kira gelir beyannameleri için belirlenen 31 Mart tarihi yaklaşırken, ikinci gayrimenkul sahipleri için önemli bir gelişme yaşandı. Ankara'da bir kişi, kayınvalidesi ve baldızına bedelsiz olarak evini vermesi sonucunda vergi cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimleri devam ederken, birden fazla gayrimenkulu olan ve evlerini bedelsiz kullandıran kişilerin vergi ödememesi durumunda cezai işlemle karşılaşabileceği uyarısı yapıldı. Maliye'nin denetimlerinde beklenmedik cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.



Ankara'da bir kayınvalide, damadının dairesinde kira vermeden oturduğu için Maliye'nin denetimine konu oldu. Yüksek Mali Müşavir Sezai Mandal, bu durumu değerlendirerek, "Eğer birden fazla daireniz varsa ve bunlardan birisini kan bağı dışındaki bir akrabanıza veya kayın hısımlarınıza bedelsiz olarak veriyorsanız, Maliye bunu bir yıllık kira bedeli üzerinden vergilendirir. Kan ve kayın hısımlarına bedelsiz verilemeyeceğini unutmamalısınız, aksi takdirde vergi cezasına maruz kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



Örneğin, Ankara'da iki çocuk sahibi bir baba, yatırım amacıyla aldığı ikinci dairesine yaşlı kayınvalidesini ve eşinin kız kardeşini yerleştirdi. Ancak tapu kayıtlarında iki gayrimenkul sahibi olduğu tespit edilince, ikinci dairenin kiraya verilmiş olabileceği düşünülerek vergi dairesine çağrıldı.

Sezai Mandal, yaşanan bu durum hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Maliye Bakanlığı, birden fazla gayrimenkulu olan birinin birinden kira geliri elde edip etmediğini kontrol eder. Bedelsiz olarak verilen evlerde kan bağı dışındaki kişilere uygulanan istisna kapsamında değerlendirilmez. Maliye, evin değerinin yüzde 5'i kadar bir kira bedeli üzerinden vergilendirme yapar ve cezai işlem uygular."

Mandal'a göre, birden fazla gayrimenkulu olanlar ve yakınlarına bedelsiz ev tesis edenler, bu konudaki vergi yasasını pek bilmiyor olabilir. Ancak, vergi ödememek ve beyan etmemek durumunda ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler. Mandal, bu durumda olanların vergi beyannamelerini dikkatlice incelemesi ve gerekli ödemeleri yapması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi