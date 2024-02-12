Ayçiçek yağında görülmemiş indirim: Herkes kuyruğa girmek için o markete koştu!

Şubat ayında müşterisinin yüzünü güldürmeye devam eden Migros, ayçiçek yağı kategorisinde %39'luk indirimler ile ürünlerini raflara yerleştirdi. 1 litreden 5 litreye kadar pek çok farklı markada indirim fırsatı tanınırken indirim ürünleri de merak ediliyor. İşte ayçiçek yağı indirim detayları…

AYÇİÇEK YAĞINDA MİGROS FIRSATI

Migros 1 litreden 5 litreye kadar tüm ürünlerin fiyatını düşürdü. 1 litrelik Abalı ayçiçek yağı fiyatı 39,90 TL'ye satışa çıkarılıyor. 1 litrelik Migros Ayçiçek Yağı 42.50 TL, Kırlangıç Ayçiçek Yağı 66.90 TL, Orkide Ayçiçek Yağı 69.90 TL, Yudum Ayçiçek Yağı 69.90 TL gibi fiyatlarla raflara yerleşti.

5 litrelik ayçiçek yağı almak isteyenler ise Migros ayçiçek yağı için 189,50 TL öderken Abalı Ayçiçek Yağı için 194.90 TL Kırlangıç Ayçiçek Yağı İçin 218.90 TL ödeme yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi