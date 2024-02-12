- Ekonomi

Ayçiçek yağında görülmemiş indirim: Herkes kuyruğa girmek için o markete koştu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Şubat ayı ile birlikte marketler tarafından yapılan indirim kampanyaları da hız kazandı. Ayçiçek yağı stoklarına doldurmak isteyenlere yeni indirim o marketten geldi. %39 oranında yapılan indirim ile birlikte Yudum, Kırlangıç, Orkide gibi pek çok farklı markanın indirimli ürünleri raflarda yerini aldı. İşte ayçiçek yağı indirim detayları…

Ayçiçek yağında görülmemiş indirim: Herkes kuyruğa girmek için o markete koştu! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Şubat ayında müşterisinin yüzünü güldürmeye devam eden Migros, ayçiçek yağı kategorisinde %39'luk indirimler ile ürünlerini raflara yerleştirdi. 1 litreden 5 litreye kadar pek çok farklı markada indirim fırsatı tanınırken indirim ürünleri de merak ediliyor. İşte ayçiçek yağı indirim detayları…

AYÇİÇEK YAĞINDA MİGROS FIRSATI

Migros 1 litreden 5 litreye kadar tüm ürünlerin fiyatını düşürdü. 1 litrelik Abalı ayçiçek yağı fiyatı 39,90 TL'ye satışa çıkarılıyor. 1 litrelik Migros Ayçiçek Yağı 42.50 TL, Kırlangıç Ayçiçek Yağı 66.90 TL, Orkide Ayçiçek Yağı 69.90 TL, Yudum Ayçiçek Yağı 69.90 TL gibi fiyatlarla raflara yerleşti.

5 litrelik ayçiçek yağı almak isteyenler ise Migros ayçiçek yağı için 189,50 TL öderken Abalı Ayçiçek Yağı için 194.90 TL Kırlangıç Ayçiçek Yağı İçin 218.90 TL ödeme yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam

12 Şub 2024 - 02:14 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ayçiçek yağında görülmemiş indirim: Herkes kuyruğa girmek için o markete koştu! mask
Ayçiçek yağında görülmemiş indirim: Herkes kuyruğa girmek için o markete koştu!
Türkiye'de internet devleri belli oldu: İşte o liste... mask
Türkiye'de internet devleri belli oldu: İşte o liste...
Kırmızı etten sonra ona da zam geldi: Yanına bile yaklaşılmıyor... Tam %165 zam! mask
Kırmızı etten sonra ona da zam geldi: Yanına bile yaklaşılmıyor... Tam %165 zam!
Dövize büyük darbe: TCMB'den flaş düzenleme! Bankada dövizi olan yandı... mask
Dövize büyük darbe: TCMB'den flaş düzenleme! Bankada dövizi olan yandı...
Garanti BBVA’dan emeklilere müjde! 10.000 TL promosyon fırsatı mask
Garanti BBVA’dan emeklilere müjde! 10.000 TL promosyon fırsatı
Antalya ve Alanya'dan kaçan Rus ve Ukraynalıların nereye gittiği bulundu: Kiralarda inanılmaz düşüş yaşanıyor mask
Antalya ve Alanya'dan kaçan Rus ve Ukraynalıların nereye gittiği bulundu: Kiralarda inanılmaz düşüş yaşanıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber