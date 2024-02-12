Ayçiçek yağında görülmemiş indirim: Herkes kuyruğa girmek için o markete koştu!

Şubat ayında müşterisinin yüzünü güldürmeye devam eden Migros, ayçiçek yağı kategorisinde %39'luk indirimler ile ürünlerini raflara yerleştirdi. 1 litreden 5 litreye kadar pek çok farklı markada indirim fırsatı tanınırken indirim ürünleri de merak ediliyor. İşte ayçiçek yağı indirim detayları…
AYÇİÇEK YAĞINDA MİGROS FIRSATI
Migros 1 litreden 5 litreye kadar tüm ürünlerin fiyatını düşürdü. 1 litrelik Abalı ayçiçek yağı fiyatı 39,90 TL'ye satışa çıkarılıyor. 1 litrelik Migros Ayçiçek Yağı 42.50 TL, Kırlangıç Ayçiçek Yağı 66.90 TL, Orkide Ayçiçek Yağı 69.90 TL, Yudum Ayçiçek Yağı 69.90 TL gibi fiyatlarla raflara yerleşti.
5 litrelik ayçiçek yağı almak isteyenler ise Migros ayçiçek yağı için 189,50 TL öderken Abalı Ayçiçek Yağı için 194.90 TL Kırlangıç Ayçiçek Yağı İçin 218.90 TL ödeme yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.