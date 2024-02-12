Kırmızı etten sonra ona da zam geldi: Yanına bile yaklaşılmıyor... Tam %165 zam!

Türkiye’de et fiyatları her geçen gün cep yakmaya devam ederken sakatat fiyatlarının kırmızı ete göre daha çok arttığı belirlendi. Buna göre son 1 yıl içinde sakatata %165 zam uygulandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verileri, et fiyatlarındaki artışı ortaya koydu. Kırmızı ve beyaz et fiyatları, enflasyonu yukarı çeken en önemli kalemlerden biri oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tüketici enflasyon verilerine göre tüketici enflasyonu yıllık bazda %64,86’ya çıkarak 14 ayın zirvesini görü. Aylık enflasyonda işe 5 ayın zirvesi görülerek %6,70 olarak gerçekleşti. Gıda enflasyonuysa %69,71’e ulaşarak alarm zillerini çalıyor.

SAKATAT FİYATLARI %165 ARTTI



Bu kapsamda dane etinin fiyatı yıllık bazda %109,72, kuzu etiyse yıllık bazda %129,41 artış göstererek gıda enflasyonunun çok üzerine çıktı. Kasap ve marketlerde kuzu eti çeşidine göre 400-600 TL arasında fiyatlanırken, dana eti de 350-650 TL arasında değişiyor.

Fiyat artışıyla dikkatleri üzerine çeken ise sakatat oldu. Sakatat fiyatları son 1 yılda %165 artarak, kırmızı etten daha çok zamlandı. Bu fiyat artışının ise sakatat tüketimine olan ilginin artmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi