- Ekonomi

Kırmızı etten sonra ona da zam geldi: Yanına bile yaklaşılmıyor... Tam %165 zam!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kasap ve marketlerde artan fiyatlar sonrası bu ürün kırmızı et alamayanın ilk tercihiydi. Ancak fiyatı şimdi kırmızı eti de solladı. Öyle ki son zamanlarda gelen zamlarla birlikte toplam fiyat artışı %165’e ulaşmış oldu…

Kırmızı etten sonra ona da zam geldi: Yanına bile yaklaşılmıyor... Tam %165 zam! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’de et fiyatları her geçen gün cep yakmaya devam ederken sakatat fiyatlarının kırmızı ete göre daha çok arttığı belirlendi. Buna göre son 1 yıl içinde sakatata %165 zam uygulandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verileri, et fiyatlarındaki artışı ortaya koydu. Kırmızı ve beyaz et fiyatları, enflasyonu yukarı çeken en önemli kalemlerden biri oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tüketici enflasyon verilerine göre tüketici enflasyonu yıllık bazda %64,86’ya çıkarak 14 ayın zirvesini görü. Aylık enflasyonda işe 5 ayın zirvesi görülerek %6,70 olarak gerçekleşti. Gıda enflasyonuysa %69,71’e ulaşarak alarm zillerini çalıyor.

SAKATAT FİYATLARI %165 ARTTI


Bu kapsamda dane etinin fiyatı yıllık bazda %109,72, kuzu etiyse yıllık bazda %129,41 artış göstererek gıda enflasyonunun çok üzerine çıktı. Kasap ve marketlerde kuzu eti çeşidine göre 400-600 TL arasında fiyatlanırken, dana eti de 350-650 TL arasında değişiyor.

Fiyat artışıyla dikkatleri üzerine çeken ise sakatat oldu. Sakatat fiyatları son 1 yılda %165 artarak, kırmızı etten daha çok zamlandı. Bu fiyat artışının ise sakatat tüketimine olan ilginin artmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Son, türkiye, Ocak

12 Şub 2024 - 02:05 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Dövize büyük darbe: TCMB'den flaş düzenleme! Bankada dövizi olan yandı... mask
Dövize büyük darbe: TCMB'den flaş düzenleme! Bankada dövizi olan yandı...
Garanti BBVA’dan emeklilere müjde! 10.000 TL promosyon fırsatı mask
Garanti BBVA’dan emeklilere müjde! 10.000 TL promosyon fırsatı
Antalya ve Alanya'dan kaçan Rus ve Ukraynalıların nereye gittiği bulundu: Kiralarda inanılmaz düşüş yaşanıyor mask
Antalya ve Alanya'dan kaçan Rus ve Ukraynalıların nereye gittiği bulundu: Kiralarda inanılmaz düşüş yaşanıyor
Fiat Egea otomobil piyasasını alt üst edecek: Öyle fiyatı var ki... İkinci elden ucuz mask
Fiat Egea otomobil piyasasını alt üst edecek: Öyle fiyatı var ki... İkinci elden ucuz
Motor kullanıcılarını sevindiren haber: Artık kullanabilirler... mask
Motor kullanıcılarını sevindiren haber: Artık kullanabilirler...
Bakanlık emekliler için harekete geçti: Rahat bir nefes alacaklar! Hem faturalarda indirim hem kira yardımı... mask
Bakanlık emekliler için harekete geçti: Rahat bir nefes alacaklar! Hem faturalarda indirim hem kira yardımı...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber