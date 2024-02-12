12 Şub 2024 - 01:58- Ekonomi G:

Dövize büyük darbe: TCMB'den flaş düzenleme! Bankada dövizi olan yandı...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalarda döviz hesaplarına yönelik yerni bir düzenlemeyi yürürlüğe geçirecek. Parasını dövizde tutmak isteyenler, artık bu yeni düzenlemeye tabii olacak.

Dövize büyük darbe: TCMB'den flaş düzenleme! Bankada dövizi olan yandı... mask
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Merkez Bankası, bankalarda bulunan döviz hesaplarına yönelik yeni bir düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Alınan bu kararla birlikte, bankaların yabancı para mevduata uygulanan ek zorunlu karşılık oranı %4'ten %8'e yükseltildi.

Bu düzenlemenin amacının, KKM'den çıkacak paranın yeniden döviz tevdiat hesaplarına yönelmesini engellemek ve bankaları TL mevduata yönlendirmek olduğu belirtiliyor.

DÖVİZ HESAPLARINA YÜKSEK ZORUNLU KARŞILIK

TCMB'nin aldığı kararla birlikte, bankalar döviz hesaplarında bulunan her 100 TL için 8 TL'yi TCMB'ye karşılıksız olarak yatırmak zorunda kalacak. Bu durum, bankaların döviz mevduatlarını tutma maliyetini önemli ölçüde artıracak.

KKM'DEN ÇIKIŞLAR DÖVİZ HESAPLARINA MI YÖNELECEK?

21 Aralık 2021 tarihinde hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında son zamanlarda yaşanan dalgalanmalar, KKM'den çıkışları tetikledi. Uzmanlar, KKM'den çıkan paranın bir kısmının döviz tevdiat hesaplarına yönelebileceğini ve bunun da döviz kurunda yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.

TCMB'NİN YENİ DÜZENLEMESİ DÖVİZ KURUNU ETKİLEYECEK Mİ?

TCMB'nin döviz hesaplarına yönelik yeni düzenlemesinin döviz kurunu nasıl etkileyeceği merak konusu. Uzmanlar, bu düzenlemenin döviz kurunda kısa vadede bir gerilemeye yol açabileceğini, ancak uzun vadeli etkilerinin ise belirsiz olduğunu belirtiyor.

YÜKSEK ZORUNLU KARŞILIK BANKALARI ZORLAYACAK

TCMB'nin aldığı karar, bankaları TL mevduata yönlendirmek için bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, yüksek zorunlu karşılık oranının bankaların karlılıklarını olumsuz etkileyebileceği ve bankacılık sektöründe sıkıntılara yol açabileceği de ifade ediliyor.

TCMB'nin döviz hesaplarına yönelik yeni düzenlemesi, döviz kuru ve bankacılık sektöründe önemli gelişmelere yol açabilir. Bu düzenlemenin uzun vadeli etkilerini zaman gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yüksek, Son, merkez, ifade, 2021, Aralık

12 Şub 2024 - 01:58 - Ekonomi

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