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Horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı

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ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde horoz dövüşüyle kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı mask
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Yeşildere Mahallesi'ndeki bir adreste horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. 2 adet horoz koruma altına alınması için Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen E.G. isimli şahsa 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

# Yer, Antalya, İlçe, büyükşehir

12 Şub 2024 - 01:53 - Asayiş

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