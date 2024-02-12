Kaçakçılık yapan 10 şüpheli yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma yapıldı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 80 bin 300 adet makaron, 71 kilogram tütün, 53 adet puro, 42 adet elektronik sigara, 30 adet sikke, 45 adet değişik markalarda telefon, 90 adet şarj adaptörü, 5 adet kablosuz kulaklık, 1 adet tabanca ve fişekler ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişiye '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek' suçundan, 1 kişiye '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan, 1 kişiye de '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem yapıldı. (DHA)

Kaynak: DHA