Polisin mücadelesi sürüyor

POLİS, toplumun her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak, suç ve suçlu ile daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve önleyici tedbirlerin alınmasına toplumu dahil ederek insanlarda güvenlik bilinci ve anlayışının oluşmasını sağlamak amacıyla "Toplum Destekli Polislik Hizmetleri" çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından okullar başta olmak üzere çeşitli kesimlere yönelik “Genel Güvenlik Tedbirleri, Mahalle Polisliği Hizmeti ve Kadın Acil Destek Uygulaması KADES”, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce “Terörün Tanımı ve Terör Örgütlerinin Eleman Kazanma Yöntemleri”, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “Siber Suç ve Siber Güvenlik”, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “NARKOREHBER ve Bağımlılıkla Mücadele” konularında bilgilendirme yapılıyor. ( Antalya Emniyet Müdürlüğü/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya Emniyet Müdürlüğü