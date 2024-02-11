11 Şub 2024 - 21:49- Ekonomi G:

En düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi...

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İhtiyaç kredisi maliyetlerindeki son değişiklikler, bankaların sunduğu kampanyaları merak ettiriyor. Özellikle 200.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyenlerin aylık ödeyecekleri taksit miktarları önem arz ediyor.

En düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi... mask
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Son günlerde bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Bu nedenle, her bankanın kredi maliyetleri inceleniyor ve müşterilerin kredi alırken ödeyecekleri tutarlar hesaplanıyor. Bankaların belirlediği faiz oranları, müşterilerin bütçelerini etkileyerek kredi çekme kararlarında belirleyici olabiliyor.

Vade süreleri konusunda bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen sınırlamalara uymak zorundalar. Bu sınırlamalar çerçevesinde, ihtiyaç kredilerinde vade süreleri standart hale getirildi.

En düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi...

İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi’nin 200.000 TL ihtiyaç kredisi taksit hesaplamaları şu şekilde:

Akbank 200.000 TL İhtiyaç Kredisi Taksit Hesaplaması:

Aylık faiz oranı: %3,84
12 ay vadeli 200.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık taksit: 22.554 TL
Toplam maliyet: 271.000 TL
İş Bankası 200.000 TL İhtiyaç Kredisi Taksit Hesaplaması:

Aylık faiz oranı: %3,86
12 ay vadeli 200.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık taksit: 22.588 TL
Toplam maliyet: 272.000 TL
Yapı Kredi Bankası 200.000 TL İhtiyaç Kredisi Taksit Hesaplaması:

Aylık faiz oranı: %3,89
12 ay vadeli 200.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık taksit: 22.637 TL
Toplam maliyet: 272.000 TL
İhtiyaç kredisi almak isteyenlerin bu faiz oranlarını dikkate alarak ödeme planlarını oluşturmaları önemlidir. Güncel faiz oranları ve taksit hesaplamaları için bankalarla iletişime geçmek veya bankaların resmi web sitelerini ziyaret etmek gerekmektedir.

# Son, Kredi

11 Şub 2024 - 21:49 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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