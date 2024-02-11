Alanyaspor Kanarya'dan 1 puanı Augusto ile aldı: 2-2

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Fenerbahçe'ye deplasmanda konuk oldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan maç 2-2 sona erdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanından puansız ayrılan turuncu yeşilli ekip, Kadıköy deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardığı mücadelede sergilediği performansla beğeni topladı. Maçta ilk gol Alanyaspor'dan geldi. Henüz 12. dakikada Augusto'nun golü ile 1-0 öne geçen Alanyaspor, ilk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile girdi. Ev sahibi Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında kazandığı penaltı atışında Tadic ile golü bularak skoru 1-1'e getirdi. 59'da ise sahneye Dzeko çıktı ve skoru 2-1'e taşıdı. Pes etmeyen Corendon Alanyaspor, Angolalı yıldızı Augusto'nun yaklaşık 30 metreden çektiği şutla bir gol daha bularak skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda iki ekibin de çabaları sonuç vermedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.