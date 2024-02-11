Alanyaspor Kanarya'dan 1 puanı Augusto ile aldı: 2-2

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Fenerbahçe'ye deplasmanda konuk oldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan maç 2-2 sona erdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanından puansız ayrılan turuncu yeşilli ekip, Kadıköy deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardığı mücadelede sergilediği performansla beğeni topladı. Maçta ilk gol Alanyaspor'dan geldi. Henüz 12. dakikada Augusto'nun golü ile 1-0 öne geçen Alanyaspor, ilk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile girdi. Ev sahibi Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında kazandığı penaltı atışında Tadic ile golü bularak skoru 1-1'e getirdi. 59'da ise sahneye Dzeko çıktı ve skoru 2-1'e taşıdı. Pes etmeyen Corendon Alanyaspor, Angolalı yıldızı Augusto'nun yaklaşık 30 metreden çektiği şutla bir gol daha bularak skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda iki ekibin de çabaları sonuç vermedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.