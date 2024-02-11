11 Şub 2024 - 21:02- Spor G:

Alanyaspor Kanarya'dan 1 puanı Augusto ile aldı: 2-2

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Corendon Alanyaspor, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor'un iki golünü de Augusto atarken, Fenerbahçe'nin gollerini ise Tadic (p) ve Dzeko kaydetti

Alanyaspor Kanarya'dan 1 puanı Augusto ile aldı: 2-2 mask
Alanyaspor Kanarya'dan 1 puanı Augusto ile aldı: 2-2
Alanyaspor Kanarya'dan 1 puanı Augusto ile aldı: 2-2
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Fenerbahçe'ye deplasmanda konuk oldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan maç 2-2 sona erdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanından puansız ayrılan turuncu yeşilli ekip, Kadıköy deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardığı mücadelede sergilediği performansla beğeni topladı. Maçta ilk gol Alanyaspor'dan geldi. Henüz 12. dakikada Augusto'nun golü ile 1-0 öne geçen Alanyaspor, ilk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile girdi. Ev sahibi Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında kazandığı penaltı atışında Tadic ile golü bularak skoru 1-1'e getirdi. 59'da ise sahneye Dzeko çıktı ve skoru 2-1'e taşıdı. Pes etmeyen Corendon Alanyaspor, Angolalı yıldızı Augusto'nun yaklaşık 30 metreden çektiği şutla bir gol daha bularak skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda iki ekibin de çabaları sonuç vermedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

# Alanyaspor, Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, ekip, konuk

11 Şub 2024 - 21:02 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi ,  Toygar Dim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı mask
Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı
Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazır! mask
Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazır!
Alanyaspor eski yıldızını renklerine bağladı mask
Alanyaspor eski yıldızını renklerine bağladı
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu! mask
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!
James Rodriguez, adım adım Beşiktaş'a geliyor mask
James Rodriguez, adım adım Beşiktaş'a geliyor
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı mask
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber