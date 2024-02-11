'Bayraktar fabrikasını vurmak için Rus uçakları havalandı' Türkiye nasıl tepki verecek?

Aydınlık Gazetesi'nin iddiasına göre, Baykar'ın Ukrayna'da kurmakta olduğu Bayraktar İHA-SİHA fabrikasının Rus Hava Kuvvetleri tarafından vurulmak istendiğini ancak yerinin bulunamadığını iddia etti.

RUSYA TİR TİR TİTRİYOR

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Rus siyaset bilimci Alexander Perendzhiev, Baykar'ın Ukrayna'da inşasına başladığı SİHA fabrikasının Türkiye-Rusya ilişkileri üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

HALUK BAYRAKTAR AÇIKLADI



Baykar CEO' su Haluk Bayraktar'ın 6 Şubat'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı sırasında Reuters'e yaptığı açıklamalar Rusya'yı rahatsız etti.

500 KİŞİNİN İSTAHDAM EDİLECEĞİ FABRİKA KURULUYOR



Ukrayna'daki İHA/SİHA fabrikasının inşaasına başlandığını duyuran Bayraktar, “İnşaatı tamamlamak için yaklaşık 12 ay gerekecek, ardından iç mekanizma, ekipman ve organizasyonel yapıya geçeceğiz. Ukrayna’daki fabrika büyük bir tesis olacak, yaklaşık 500 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz.” dedi.





Fabrikanın yılda 120 adet TB2 üreteceğini belirten Bayraktar, savaşın tesis için bir endişe oluşturmadığını belirtti.

RUS AKADEMİSYENDEN KÜSTAH SÖZLER



Bayraktar, planlarının tüm unsurlarıyla ilerlediğini, hiçbir şeyin fabrikanın inşasını durduramayacağını söyledi. Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesinden Doç. Dr. Alexander Perendzhiev, Bayraktar'ın sözlerini Svobodnaya Pressa gazetesine değerlendirirken küstah açıklamalar yaptı.

FABRİKAYI BOMBALAYACAKLARMIŞ



Gazete, röportajın girişindeki sunumunda, “Türkler, hemen hedef haline gelecek bir şirkete neden yatırım yapıyor?” sorusunu ortaya attı. “Bayraktar neye güveniyor? Rusya'nın Ankara ile ilişkileri bozmamak için, otomatik olarak meşru bir hedef haline gelen bu tesisi bombalamayacağına mı?” diye soran gazete, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğe onay vermesinin ve Ukrayna'ya askeri desteğinin açıkça dostane olmayan bir tavır olduğunu vurguladı. Gazete, fabrikanın bombalanmasının bir Rus-Türk ilişkileri meselesi değil, ulusal güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

HER YERDE FABRİKAYI ARIYORLAR



Rus uzman ise gazetenin “Rusya bu fabrikayı bombalayacak mı?” sorusuna verdiği yanıtta, “Türklerin Kiev yakınlarında bir İHA fabrikası inşa ettiğine dair reklamında, dezenformasyon unsurları bulunmasının oldukça muhtemel” olduğunu söyledi. Bayraktar'ın Kiev yakınlarında bir fabrika inşa ettiğini herkese açık bir şekilde söylediğine dikkat çeken uzman, “Keşif ekiplerimiz bu fabrikayı bulmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Rus Genelkurmayı birbiri ardına gruplar göndermek ya da başkent Kiev'deki ajanlarını kullanmak zorunda kalıyor.





Böylece CIA, SBU ile birlikte istihbarat görevlilerimizi ve ajanlarımızı, tespit çalışmalarını yoğunlaştırmaya zorlamak istiyor. Yani bariz bir tuzak hazırlanıyor.” diyerek iftiralarda bulundu.



Rus uzman, “Bu nedenle şantiye alanı hakkında tahminde bulunmayacağım. Bu durumda bence faydasız.” diye konuştu.

Kaynak: AYDINLIK