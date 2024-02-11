Garanti BBVA’dan emeklilere müjde! 10.000 TL promosyon fırsatı

Ayrıca, maaşlarını Garanti BBVA’dan alanlara ek 1.500 TL bonus verilecek, böylece toplamda 10.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılmış olacak.
Kampanya 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 7.500 TL’ye kadar nakit promosyon ve kredi kartı ile yapacakları 500 TL’lik harcamaya ek olarak 1.000 TL bonus fırsatı sunulacak.
Kampanya koşulları şu şekilde:
Emekli Promosyon Kampanyası 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan ve mobil üzerinden maaş taşıma talimatını veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına ek 1.500 TL bonus kazanma fırsatı sunulacak.
Başvuruların e- Devlet üzerinden veya en yakın Garanti BBVA şubesinden yapılabileceği belirtiliyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.