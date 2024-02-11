Garanti BBVA’dan emeklilere müjde! 10.000 TL promosyon fırsatı

Ayrıca, maaşlarını Garanti BBVA’dan alanlara ek 1.500 TL bonus verilecek, böylece toplamda 10.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılmış olacak.

Kampanya 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 7.500 TL’ye kadar nakit promosyon ve kredi kartı ile yapacakları 500 TL’lik harcamaya ek olarak 1.000 TL bonus fırsatı sunulacak.

Kampanya koşulları şu şekilde:

Emekli Promosyon Kampanyası 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan ve mobil üzerinden maaş taşıma talimatını veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına ek 1.500 TL bonus kazanma fırsatı sunulacak.

Başvuruların e- Devlet üzerinden veya en yakın Garanti BBVA şubesinden yapılabileceği belirtiliyor.