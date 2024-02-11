DİM TV'de İğneli Fıçı'nın konuğu Kuddusi Müftüoğlu

ALANYA televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, yarın akşam merceğine siyaseti alacak.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın yarın akşamki canlı yayın konuğu AK Parti MYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, olacak. Müftüoğlu, Dim TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında “Spor adamlığı sonrasında siyasete ısındı mı? Siyasette yeni hedefleri var mı? Yerel seçimde Cumhur İttifakı olarak Antalya ve Alanya’da nasıl bir sonuç bekliyor? İstanbul ve Ankara seçimleri için ne düşünüyor?” gibi önemli sorular ile daha fazlasına yanıt verecek.

Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'ya, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.