- Gündem

DİM TV'de İğneli Fıçı'nın konuğu Kuddusi Müftüoğlu

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, yarın AK Parti MYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu’nu konuk edecek

DİM TV'de İğneli Fıçı'nın konuğu Kuddusi Müftüoğlu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, yarın akşam merceğine siyaseti alacak.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın yarın akşamki canlı yayın konuğu AK Parti MYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, olacak. Müftüoğlu, Dim TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında “Spor adamlığı sonrasında siyasete ısındı mı? Siyasette yeni hedefleri var mı? Yerel seçimde Cumhur İttifakı olarak Antalya ve Alanya’da nasıl bir sonuç bekliyor? İstanbul ve Ankara seçimleri için ne düşünüyor?” gibi önemli sorular ile daha fazlasına yanıt verecek.

Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'ya, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.

# Alanya, Antalya, Saat, ankara, İstanbul, Olacak, AK Parti, var

11 Şub 2024 - 16:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya ve Alanya'da yeni sınırlama. Artık eskisi gibi satılamayacak mask
Antalya ve Alanya'da yeni sınırlama. Artık eskisi gibi satılamayacak
Sürücülere bir kötü haber daha! Akaryakıta yeni zam geldi mask
Sürücülere bir kötü haber daha! Akaryakıta yeni zam geldi
Hakkari'de korkutan deprem mask
Hakkari'de korkutan deprem
Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı mask
Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı
Antalya'da tekne ve yat imalathanesindeki yangın söndürüldü mask
Antalya'da tekne ve yat imalathanesindeki yangın söndürüldü
Yolda yürüyen 2 genç saldırıya uğradı! Yabancı uyruklu 6 kişi... mask
Yolda yürüyen 2 genç saldırıya uğradı! Yabancı uyruklu 6 kişi...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber