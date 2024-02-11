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ALTSO’dan Ankara çıkarması

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ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte Ankara çıkarması yaptı. Başkan Erdem, “Ankara ziyaretimiz kapsamında TOBB Başkanınız Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelip, Alanya’mızın taleplerini aktardık” dedi

ALTSO’dan Ankara çıkarması mask
ALTSO’dan Ankara çıkarması
ALTSO’dan Ankara çıkarması
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BAŞKAN Erdem ve ALTSO Heyeti Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda-Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerleri’ne katılıp, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ankara çıkarmasını değerlendiren Başkan Erdem, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda-Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerlerine Yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile birlikte katılım sağladık. Geçmiş dönem TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Protokol Yönetimi ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, Merkez Bankası Eski Başkanlarından Süreyya Serdengeçti gibi önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı seminerleri takip ettik. Yine TOBB çalışma usul ve esasları konusunda TOBB yetkililerinden önemli bilgiler aldık” dedi.

HİSARCIKKIOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Başkan Erdem ve ALTSO Heyeti, Ankara’da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bir araya geldi. Başkan Erdem, “ Alanya’mızla ilgili görüş ve önerilerimizi de anlatma fırsatı yakaladığımız Sayın Başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Alanya olarak el birliği ile çalışmaya, ortak akıl ile hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Erdem ve ALTSO Heyeti, Ankara’da ayrıca ALTSO Ankara İrtibat Ofisi ile TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’ni de ziyaret ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi

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11 Şub 2024 - 16:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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