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MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 4 FETÖ üyesi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 4 FETÖ üyesi yakalandı mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne’de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

Kaynak: DHA

# Sosyal, görev

11 Şub 2024 - 15:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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