- Asayiş

Yeni doğan bebeğini çöpe koymuştu; tutuklandı

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İstanbul Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Yeni doğan bebeğini çöpe koymuştu; tutuklandı mask
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Bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ise çalışmaları sonucunda bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit etti.

TUTUKLANADI

Yakalanarak gözaltına alınan Karolin Y.'nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karolin Y., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli ilk olarak savcılığa ifade verdi ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis, ifade, sevk, İstanbul

11 Şub 2024 - 15:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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