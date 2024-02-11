9 yıl önce bugün öldürülmüştü...

Tarsus'ta 2015 yılında dersten çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak için annesi Songül, babası Mehmet Aslan ve yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinin başına geldi. Ailesi ve yakınları, Aslan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Burada Aslan'ı anan anne ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı. Songül Aslan, "Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Devletimizin artık buna el atmasını istiyoruz. Özgem'den sonra 5 bin kadın öldürüldü. Hiç kimsenin evladı öldürülmesin. Çok acı bir şey. Ölene kadar da unutulmaz bu acı" dedi.

Kaynak: DHA