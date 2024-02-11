Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Sivas- Malatya kara yolu termik santral kavşağında meydana gelen kazada Özgür Taci Erdoğan yönetimindeki hafif ticari araç ile Naci Bural idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ; 1 KİŞİ YARALANDI

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kazada Naci Bural hayatını kaybetti, Özgür Taci Erdoğan yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Cenaze de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA