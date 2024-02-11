- Asayiş

Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

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Sivas'ın Kangal ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı mask
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Sivas- Malatya kara yolu termik santral kavşağında meydana gelen kazada Özgür Taci Erdoğan yönetimindeki hafif ticari araç ile Naci Bural idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ; 1 KİŞİ YARALANDI

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kazada Naci Bural hayatını kaybetti, Özgür Taci Erdoğan yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Cenaze de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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11 Şub 2024 - 14:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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