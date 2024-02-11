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Korkunç kaza! Virajı dönerken kontrolden çıktı; devrildi

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, virajı dönerken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Veli Eren Açıkgöz (22) hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Virajı dönerken kontrolden çıktı; devrildi mask
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Veli Eren Açıkgöz'ün kontrolünü kaybettiği otomobili, virajı dönerken kaldırıma çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan Açıkgöz,  ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Açıkgöz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# ilgili, sevk, kaza

11 Şub 2024 - 14:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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