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Antalya'da iğrenç olay: Sahilde herkesin önünde seviştiler

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Antalya'da bir çift sahilde çıplak halde seviştiler. Gün ortasında yaşanan bu olaya tepki gösteren vatandaşlar, acilen bu tür sapıkların sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Antalya'da iğrenç olay: Sahilde herkesin önünde seviştiler mask
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Antalya'nın en kalabalık bölgelerinden olan Konyaaltı sahilinde yaşanan iğrenç olaya tepkiler büyüyor.

Henüz kimlikleri bilinmeyen ancak yabancı oldukları tahmin edilen bir çift çevredekilere aldırmadan orta yerde sevişti.

Olayı görenleri ıslıklarla uyarmaya çalıştığı çift kimseye aldırış etmeyerek sevişmeye devam etti.

Ayrıca vatandaşların iddialarına göre, çift sevişirken bir yandan da telefonla kendilerini çekiyordu.

Antalya'da iğrenç olay: Sahilde herkesin önünde seviştiler

11 Şub 2024 - 14:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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