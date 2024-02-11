Antalya'da iğrenç olay: Sahilde herkesin önünde seviştiler

Antalya'nın en kalabalık bölgelerinden olan Konyaaltı sahilinde yaşanan iğrenç olaya tepkiler büyüyor.
Henüz kimlikleri bilinmeyen ancak yabancı oldukları tahmin edilen bir çift çevredekilere aldırmadan orta yerde sevişti.
Olayı görenleri ıslıklarla uyarmaya çalıştığı çift kimseye aldırış etmeyerek sevişmeye devam etti.
Ayrıca vatandaşların iddialarına göre, çift sevişirken bir yandan da telefonla kendilerini çekiyordu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.