Antalya'da iğrenç olay: Sahilde herkesin önünde seviştiler

Antalya'nın en kalabalık bölgelerinden olan Konyaaltı sahilinde yaşanan iğrenç olaya tepkiler büyüyor.

Henüz kimlikleri bilinmeyen ancak yabancı oldukları tahmin edilen bir çift çevredekilere aldırmadan orta yerde sevişti.

Olayı görenleri ıslıklarla uyarmaya çalıştığı çift kimseye aldırış etmeyerek sevişmeye devam etti.

Ayrıca vatandaşların iddialarına göre, çift sevişirken bir yandan da telefonla kendilerini çekiyordu.