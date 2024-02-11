ALKARDER yemekte buluştu

Kısa adı ALKARDER olan Alanya Karadenizliler Derneği Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Recep Hacıfazlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Karadenizli iş insanları ile dernek üyeleriyle Dernek Hizmet Binası'nda birlik ve beraberlik yemeğinde buluştular. Yeni dönemde sosyal tesisleşme gibi bir çok projesi bulunan Başkan Hacıfazlıoğlu, ilk olarak Dernek Hizmet Binası'nda bakım ve onarım çalışmalarını başlattı. Dernek üyelerine projelerinden söz edip, birlik ve beraberlik içersinde hareket etme sözü veren Hacıfazlıoğlu'nun bu kararı Karadenizli iş insanları ile dernek üyeleri tarafından takdir ile karşılandı.

Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın da katıldığı yemekte konuşan ALKARDER Başkanı Hacıfazlıoğlu, "2008 yılında Karadenizli hemşehrilerimiz ile başladığımız yolculuğumuzda 15 senemizi geride bıraktık, eski yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte çıtayı daha yükseklere çıkartarak değerli hemşehrilerimizle dayanışma, Alanya ile kaynaşma ve Karadeniz kültürünü yaşatmak adına ve gelecek nesillere kültürümüzü aktarmak için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. Yeni bir dönem başlatmak adına ALKARDER üyelerimize ve Alanyalı dostlarımıza kapılarımızı açıyoruz. Her gün çayımızı içmeye sohbet etmeye yardımlaşmaya ve dayanışma içinde bulunmaya davet ediyoruz. Yaşadığımız bu güzide şehre güzellikler katarak yardımlaşma içerisinde sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olacağımızı söylemek istiyorum. Bu vesile ile yeni yönetimimiz hayırlı olsun ve her daim yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olacağımızı sizlerinde bu konuda bizleri yalnız bırakmayacağınızı temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi