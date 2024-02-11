- Gündem

ALKARDER yemekte buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

ALKARDER Başkanlığına seçilen Recep Hacıfazlıoğlu, Karadenizli iş insanları ile dernek üyelerini Dernek Hizmet Binası'nda birlik ve beraberlik yemeğinde buluşturdu. Başkan Hacıfazlıoğlu, "Yeni bir dönem başlatmak adına dernek üyelerimiz ile Alanyalı dostlarımıza kapılarımızı açıyoruz" dedi

ALKARDER yemekte buluştu mask
ALKARDER yemekte buluştu
ALKARDER yemekte buluştu
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kısa adı ALKARDER olan Alanya Karadenizliler Derneği Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Recep Hacıfazlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Karadenizli iş insanları ile dernek üyeleriyle Dernek Hizmet Binası'nda birlik ve beraberlik yemeğinde buluştular. Yeni dönemde sosyal tesisleşme gibi bir çok projesi bulunan Başkan Hacıfazlıoğlu, ilk olarak Dernek Hizmet Binası'nda bakım ve onarım çalışmalarını başlattı. Dernek üyelerine projelerinden söz edip, birlik ve beraberlik içersinde hareket etme sözü veren Hacıfazlıoğlu'nun bu kararı Karadenizli iş insanları ile dernek üyeleri tarafından takdir ile karşılandı.

Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın da katıldığı yemekte konuşan ALKARDER Başkanı Hacıfazlıoğlu, "2008 yılında Karadenizli hemşehrilerimiz ile başladığımız yolculuğumuzda 15 senemizi geride bıraktık, eski yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte çıtayı daha yükseklere çıkartarak değerli hemşehrilerimizle dayanışma, Alanya ile kaynaşma ve Karadeniz kültürünü yaşatmak adına ve gelecek nesillere kültürümüzü aktarmak için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. Yeni bir dönem başlatmak adına ALKARDER üyelerimize ve Alanyalı dostlarımıza kapılarımızı açıyoruz. Her gün çayımızı içmeye sohbet etmeye yardımlaşmaya ve dayanışma içinde bulunmaya davet ediyoruz. Yaşadığımız bu güzide şehre güzellikler katarak yardımlaşma içerisinde sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olacağımızı söylemek istiyorum. Bu vesile ile yeni yönetimimiz hayırlı olsun ve her daim yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olacağımızı sizlerinde bu konuda bizleri yalnız bırakmayacağınızı temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Sosyal, başkan

11 Şub 2024 - 14:27 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Hakkari'de korkutan deprem mask
Hakkari'de korkutan deprem
Antalya'da tekne ve yat imalathanesindeki yangın söndürüldü mask
Antalya'da tekne ve yat imalathanesindeki yangın söndürüldü
Yolda yürüyen 2 genç saldırıya uğradı! Yabancı uyruklu 6 kişi... mask
Yolda yürüyen 2 genç saldırıya uğradı! Yabancı uyruklu 6 kişi...
AK Parti Belediye Başkan adayının seçim çalışmasına silahlı saldırı mask
AK Parti Belediye Başkan adayının seçim çalışmasına silahlı saldırı
Antalya'da tersanede yangın çıktı mask
Antalya'da tersanede yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ile görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ile görüştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber