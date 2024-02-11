Özçelik’e Avsallar’da coşkulu karşılama

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Tanışma Toplantılarına Avsallar’da devam etti. Özçelik, toplantıda kendisine yöneltilen soruları samimiyetle yanıtlarken "Toplantılarımızı laf olsun diye yapmıyoruz. 31 Mart'ta seçildik, 3 Nisan’da mazbatayı aldık, 4 Nisan itibariyle koşmaya başlayacağız” dedi. Kendisine yönelik desteğin hızla büyümesinden memnun olan Özçelik, Avsallar Halk Toplantısı sonrası esnafı ziyaret ederek istek ve taleplerini de dinledi. CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Özçelik'in Avsallar Aile Çay Bahçesi’nde saat 14.00’de gerçekleşen halk buluşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özçelik, coşkulu bir kalabalık tarafından slogan ve şarkılar eşliğinde karşılandı.





KANDEMİR: SİZE GÜNEŞ GETİRDİK





Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, “Bu güneşli günde siz değerli halkımıza bir güneş getirdik. Alanya’da gümbür gümbür iktidara geliyoruz. Bu seçimler çok büyük önem taşıyor. Alanya’da Adayımız Osman Tarık Özçelik, Antalya’da da mevcut Başkanımız ve adayımız Muhittin Böcek ipi göğüsleyecek, buna yürekten inanıyoruz. Birlikte yönetmeye geliyoruz.” ifadelerini kullandı.



DEĞİŞİM İÇİN BURADAYIZ



CHP Başkan Adayı Özçelik, Alanya’da yönetim zihniyetini değiştirmek için aday olduğuna değinerek, “Biliyoruz, sizler de bu plansız yönetimden şikayetçisiniz. Liyakatli kadrolar ile planlı yönetmedikleri için şimdi sıkıntı çekiyoruz. Ben bunu değiştirmek için aday oldum, karşınızdayım. 31 Mart'ta seçildik, 3 Nisan’da mazbatayı aldık, 4 Nisan itibariyle koşmaya başlayacağız. Belediyenin kurumsal yönetim sistemini çalışır hale getirmek için yola çıktık. Değişim için buradayız ve başaracağız.” dedi.



MOLA EVLERİ VE ELEKTRONİK KÜTÜPHANE



Vatandaşlar ise birçok konuda Özçelik’e dert yandı. Bir vatandaş, Avsallar’a en yakın hastanenin 40 kilometre mesafede olduğunu ve ulaşım sorunu yaşadıklarını belirterek, Avsallar’da daimi bir itfaiye ve ambulans biriminin bulunmasını istedi. Toplantıya katılan vatandaşlar bozuk yollardan, ulaşımdan, sağlık ocağının bakımsızlığından, yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik sosyal tesislerin olmamasından yakınırken, düğün salonu ile rahatça denize girebilecekleri bir halk plajı istediler. Halkın sıkıntısını ilgiyle dinleyen ve soruları samimiyetle yanıtlayan Özçelik, “Avsallar’daki halkımızın doğru düzgün denize gireceği yer yok. Bunu mutlaka yapacağız. Hepsini dört dörtlük yapacağız. Engelli ve yaşlılarımıza yönelik Mola Evi projemiz var. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 100 bin üzerinde kitabın yer alacağı elektronik kütüphane kuracağız. Gençlerimiz internet üzerinden bu hizmetimizden kolayca faydalanabilecek. Proje duyuru toplantımızda tüm detaylarıyla açıklayacağız” dedi. Alanya’dan Avsallar’a taşındığını söyleyen bir vatandaş ise uygun fiyatların olacağı kooperatif marketlerin kurulmasını istedi.



BÜTÇE ALANYA’YA TAKLA ATTIRIR



Belediyenin çok büyük bir bütçesi olduğunun altını çizen Başkan Adayı Özçelik, “Hak etmeyen kimse zenginleşmeyecek. 370 bin nüfuslu şehrimize verilen 4 milyar 600 milyonluk bütçe, Alanya’ya takla attırır. Yeter ki yönetim zihniyeti değişsin. Biz halkımızın refahı için çalışacağız.” diye konuştu.



ESNAFLARA ZİYARET



Yaklaşık iki saat süren Avsallar Tanışma Toplantısı'nın ardından Başkan Adayı Özçelik ve beraberindeki partililer, Avsallar esnafını ziyaret ederek, bol kazançlı işler diledi. Esnafların da talep ve sorunlarına kulak veren Osman Tarık Özçelik şöyle konuştu, “Avsallar bu durumu hak etmiyor. Artık değişelim ve tüm Alanya’ya hak ettiği hizmetleri getirelim. Halkımız yalnızca kendisi için değil, bebeklerimiz, çocuklarımız ve torunlarımız için sandığa giderek, oyunu kullanmalı. 31 Mart günü sandık başında vereceğiniz karar, Alanya’nın geleceğine işaret edecek.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi