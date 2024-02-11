Sütyensiz giydiği kıyafet çıldırttı: 'Dervişin karısına bak'

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül katıldığı bir davete sütyensiz ve derin dekolteli tarzıyla damga vurdu. Kadir Doğulu ile evliliklerinin durumunun sorulduğu başarılı oyuncu, "Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz" dedi.
ŞANCI ÇILDIRDI
Aynı davette dansıyla da oldukça ilgi gören Atagül'ün bu tarzını gören Ebru Şancı ise yorum yaparken adeta çıldırdı. Şancı, "Dervişin karısına bak" diyerek Kadir Doğulu'nun 'Derviş' lakabına gönderme yaptı.
'O KIZ KABUĞUNDAN ÇIKTI'
Ebru Şancı bu sözlerin ardından Neslihan Atagül'ü savundu. Şancı, "Çok güzel. Bu kanal Neslihan'a çok yakışmış böyle kalsın. O kız kabuğundan çıktı, kabuğunu kırdı. Bunu yapan kocaların hepsine müstahak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.