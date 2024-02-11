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Rus kadınlarının güzellik sırrı nohut: İstenmeyen tüylere bu tarifle veda ediyorlar

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Sofraların olmazsa olmazı, bilenlerin çok sevdiği yeşil de yenebilen nohut, yiyecek olarak tüketildiği kadar güzellik malzemesi olarak da kullanılabilecek bir bakım ürünüdür. Rusya'da, kadınların güzellik sırları arasında nohudun önemli bir yeri olduğu ortaya çıktı. İşte nohudun bilinmeyen faydaları...

Rus kadınlarının güzellik sırrı nohut: İstenmeyen tüylere bu tarifle veda ediyorlar mask
Rus kadınlarının güzellik sırrı nohut: İstenmeyen tüylere bu tarifle veda ediyorlar
Rus kadınlarının güzellik sırrı nohut: İstenmeyen tüylere bu tarifle veda ediyorlar
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Nohut, güzellik uzmanları tarafından pek bilinmeyen bir şekilde, istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanılabilen doğal bir yöntemdir. Nohut kürü, özellikle kadınların en çok şikayet ettiği istenmeyen tüyler için oldukça etkilidir. Rusya'da uzun zamandır kullanılan nohut kürünün uygulanışı oldukça basittir ve doğal bir çözüm sunar. Nohutun cilt sağlığına olan faydaları bilinirken, güzellik bakımı konusunda da işe yarayan bu besinin kullanımı, doğal yöntemlere ilgi duyan kişiler için ideal bir seçenek olabilir.

Rus kadınlarının güzellik sırrı nohut: İstenmeyen tüylere bu tarifle veda ediyorlar


NOHUTLA YAPACAĞINIZ HARİKA KÜR İLE CİLDİNİZE BAKIM YAPIN
Rus kadınlarının güzellik sırrı olarak bilinen nohut kürü, istenmeyen tüylerden kurtulmak için doğal bir yöntem sunar. Nohut unu, süt, zerdeçal tozu ve taze krema ile hazırlanan bu kür, herkes tarafından kolayca uygulanabilir.

Nohut kürünün etkilerini görebilmek için haftada iki kez düzenli olarak yapılması önerilir. Bir ayın sonunda, istenmeyen tüylerin azalmaya başladığı fark edilebilir.

Nohut unu kürünün zararı bulunmamaktadır ancak ciltte herhangi bir yan etki görülmesi durumunda hemen uygulama bırakılmalıdır. Ayrıca, kürün 30 dakikadan fazla bekletilmemesine dikkat edilmelidir.

Rus kadınlarının güzellik sırrı nohut: İstenmeyen tüylere bu tarifle veda ediyorlar


Güzellik bakımı konusunda doğal yöntemlere ilgi duyan kişiler için nohut kürü, maddi açıdan da uygun bir seçenek olabilir. Ancak, herhangi bir  sağlık sorunu yaşayan kişilerin öncelikle doktorlarına danışarak uygulamaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

İSTENMEYEN TÜYLER İÇİN BİRE BİR NOHUT TARİFİ
Nohut kürü, oldukça basit bir uygulama ile evde kolayca hazırlanabilir. Nohut unu, süt, zerdeçal tozu ve taze krema gibi malzemelerden oluşan bu kürün yapılışı oldukça pratiktir. İşte nohut kürünün detaylı uygulanışı:

Bir kaba yarım kase nohut unu ekleyin.

Üzerine yarım kase süt, 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı taze krema ilave ederek karıştırın.

Koyu bir kıvam elde edinceye kadar çırpın.

Hazırladığınız karışımı, istenmeyen tüylerin büyüme yönüne doğru uygulayın.

Uygulama sonrası yaklaşık yarım saat bekleyin ve kurumasını bekleyin.

Kuruduğunda, ılık su ile yüzünüzü ya da vücudunuzdaki bölgeyi yıkayın.

Rus kadınlarının güzellik sırrı nohut: İstenmeyen tüylere bu tarifle veda ediyorlar

Nohut kürü, haftada iki kez düzenli olarak tekrarlanarak istenmeyen tüylerden kurtulmak için etkili bir çözüm sunar. Uygulama sonrasında bir ay içinde tüylerin azalmaya başladığı fark edilebilir. Ancak, uygulanacak bölgedeki tüy yapısına bağlı olarak sonuçlar farklılık gösterebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

# Rus, sağlık, Saat

11 Şub 2024 - 12:22 - Magazin

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