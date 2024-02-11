- Asayiş

Görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız (53), göreve çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti mask
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Hatay'ın Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, dün göreve çıkarken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Yıldız için Arsuz Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Arsuz Müftüsü Mehmet Sayen'in duası sonrası Yıldız'ın cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi. 

Kaynak: DHA

# çocuk, İlçe, merkez, Jandarma, Hatay

11 Şub 2024 - 12:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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