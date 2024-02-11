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Kanser teşhisi sonrasında Kral 3. Charles ilk kez konuştu

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İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra ilk kez açıklama yaptı.

Kanser teşhisi sonrasında Kral 3. Charles ilk kez konuştu mask
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Norfolk'taki Sandringham House Sarayı'nda tedavisi devam eden Kral Charles, açıklamasında şunları kaydetti: 

"Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bana konan teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı nasıl artırdığını ve Birleşik Krallık ile geniş anlamda dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına nasıl ışık tuttuğunu duymak benim için moral vericiydi. Onların bitmek bilmeyen ilgi ve bağlılığına ömrüm boyunca duyduğum hayranlık kendi kişisel deneyimimin sonucunda daha da artıyor" 

Kaynak: Haber Merkezi

# devam

11 Şub 2024 - 11:51 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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