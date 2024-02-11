Evlenecek çiftlere müjde! Faizsiz kredi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni evlenecekleri yakından ilgilendiren Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili yönetmelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler Bakanlığa, evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek.
İŞTE BAŞVURU TARİHİ
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren fon, Türkiye’nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek. 15 Şubat’ta başlayacak
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.