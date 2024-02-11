Evlenecek çiftlere müjde! Faizsiz kredi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni evlenecekleri yakından ilgilendiren Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili yönetmelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler Bakanlığa, evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek.

İŞTE BAŞVURU TARİHİ





Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren fon, Türkiye’nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek. 15 Şubat’ta başlayacak

Kaynak: Haber Merkezi