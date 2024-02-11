11 Şub 2024 - 11:32- Asayiş G:

Isınmak isterken iş yeri alev alev yandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir tamirhanede yanlışlıkla sobaya dökülen benzin nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Isınmak isterken iş yeri alev alev yandı mask
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Alihan Yılmaz'a (19) ait tamirhanede, dün öğle saatlerinde Seyfo K. (21) ve İbrahim Y. (23) yakmak istedikleri sobaya yanlışlıkla benzin dökünce yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralanan Seyfo K. ile İbrahim Y. hastaneye kaldırıldı. İş yeri kullanılmaz hale gelirken yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

# sevk, Yangın

11 Şub 2024 - 11:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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