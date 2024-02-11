- Ekonomi

Antalya ve Alanya'dan kaçan Rus ve Ukraynalıların nereye gittiği bulundu: Kiralarda inanılmaz düşüş yaşanıyor

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Antalya ve Alanya'ya yoğun göç alan ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası zirveye ulaşan göç akını duraksama devrinden sonra ciddi anlamda düşüşe geçti. Bölgede kiraların misli misli katlanmasına yol açan göçün tersine dönmesi ile de kiralarda çok ciddi düşüşler de başladı.

Antalya ve Alanya'dan kaçan Rus ve Ukraynalıların nereye gittiği bulundu: Kiralarda inanılmaz düşüş yaşanıyor mask
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Bütün dünyayı etkileyen ve 2. yılını da geride bırakan Rusya -Ukrayna savaşının başlamasının ertesinde yoğun Rus ve Ukraynalı göçü alan Antalya ve Alanya'da işler tersine dönüyor.

RUS VE UKRAYNALILAR GELDİ KİRALAR KATLANDI

2022'nin şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden yoğun göç yaşandı. Antalya'da 2020 yılında 94 bin olan yerleşik yabancı nüfus 2021'de 136 bin 946'ya, 2022'de 172 bin 487'ye yükseldi. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan yaşanan göç sonrası yabancı nüfusun iki yılda iki kat artması nedeniyle Antalya'da konut ve kira fiyatları astronomik düzeyde arttı.

ANTALYA VE ALANYA'DA KİRALAR BÜYÜK ORANDA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kentte özellikle sahil ilçelerinde kirada oturan polis, öğretmen gibi memurların tayin istediği tablo oluştu. Rusya ve Ukrayna'dan gelenlere evlerini yüksek rakamlara kiralamak isteyenler kiracıları evden çıkarttı ya da mahkemelik oldu. Oturum izinlerinin uzatılmaması, yeni gelenlere izin verilmemesi sonrası tersine göç başlayan Antalya'da konut kiralarında düşüş yaşandı. Yabancıların Antalya'dan sonraki tercihleri Dubai ve Sırbistan oldu.

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11 Şub 2024 - 11:11 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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