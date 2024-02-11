Lastiği değiştirmek istedi; alkollü sürücü yüzünden canından oldu

Sürücüsü belirlenemeyen otomobilin lastiği, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça Mahallesi civarında patladı. Araçtaki 3 kişi otomobili sağ şeride çekip yola reflektör koyarak tekerleği tamir etmeye çalıştı. Bu sırada İbrahim Ü. idaresindeki otomobil, sağ şeritte bekleyenlere ve araçlarına çarptı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada Emir Faruk A (25), Sinan Atahan ve Serhat Kaplan yaralandı. Kazanın şiddetiyle İbrahim Ü'nün kullandığı otomobil, çarptığı aracı bir süre sürükledi. Sağlık ekipleri Emir Faruk A'nın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Ü'nün alkollü olduğu öne sürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.