- Asayiş

Lastiği değiştirmek istedi; alkollü sürücü yüzünden canından oldu

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Bursa'da tekerleğini değiştirmek için sağ şeritte araçtan inen kişilere başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Lastiği değiştirmek istedi; alkollü sürücü yüzünden canından oldu mask
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Sürücüsü belirlenemeyen otomobilin lastiği, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça Mahallesi civarında patladı. Araçtaki 3 kişi otomobili sağ şeride çekip yola reflektör koyarak tekerleği tamir etmeye çalıştı. Bu sırada İbrahim Ü. idaresindeki otomobil, sağ şeritte bekleyenlere ve araçlarına çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada Emir Faruk A (25), Sinan Atahan ve Serhat Kaplan yaralandı. Kazanın şiddetiyle İbrahim Ü'nün kullandığı otomobil, çarptığı aracı bir süre sürükledi. Sağlık ekipleri Emir Faruk A'nın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Ü'nün alkollü olduğu öne sürüldü.

Kaynak: DHA

# İstanbul, Otomobil, sağlık, kişi

11 Şub 2024 - 10:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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