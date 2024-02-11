Fiat Egea otomobil piyasasını alt üst edecek: Öyle fiyatı var ki... İkinci elden ucuz

Fiat’ın Türkiye pazarındaki güçlü konumu ve müşteri memnuniyetiyle bilinen markası, Şubat ayına özel olarak hazırladığı kampanya ile dikkat çekiyor. Kampanya, özellikle Fiat’ın en sevilen modellerinden biri olan ‘EGEA SEDAN’ için geçerli olacak.

Fiat’ın Şubat Ayı Kampanyası, 2024 model Fiat Egea Sedan almayı düşünenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında, sedan modellerde 300 bin TL’ye 24 ay vade imkanı sunuluyor. Ayrıca, faiz oranları da oldukça avantajlı. Yüzde 2,39 faizli kredi ya da 200 bin TL için 12 ay vade seçeneği ile faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler, en yakın Fiat showroomlarına başvurarak hayallerindeki araca sahip olma şansını elde edebilirler.

Bu kampanya ile Fiat, müşterilerine ekonomik ödeme seçenekleri sunarken, araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenleri de showroomlara çekmeyi hedefliyor. Şubat ayı sonuna kadar geçerli olacak bu kampanya, Fiat tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. Fiat Egea’nın sunduğu üstün performans, konfor ve tasarım özellikleriyle birleşen bu avantajlı kampanya, otomobilseverlere çekici bir alternatif sunuyor.