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Güzellik tacı ailesini paramparça etti

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Sema Yunak 1983 yılında Türkiye 2. Güzeli tacını giydiğinde sadece 16 yaşındaydı. Bu taç ona hem büyük mutluluk aynı zamanda en büyük acıları da yaşattı

Güzellik tacı ailesini paramparça etti mask
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Sema Yunak 16 yaşındayken katıldığı yarışmada Türkiye İkinci Güzeli seçildi. Ancak erkek kardeşi Tunç genç kızın yarışmaya katılmamasını hiç istememişti. Ama Sema Yunak katılmakta kararlıydı ve kararından onu hiçbir güç döndüremedi. Alkol problemi olan babası Tulu ile erkek kardeşi Tunç, Sema Yunak yüzünden bir gün tartışmaya başladılar. Baba Yunak, bir anlık öfkesine yenilerek oğlunu öldürdü. Bunun ardından cezaevine girdi.

BABA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ; CEZAEVİNE GİRDİ

Yaşananların ardından eşi Nadire Hanım da Tulu Bey'i terk etti. Tulu Yunak, 8 yıl cezaevinde yattıktan sonra 1991 yılında aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuştu. Yıllar sonra da bir şeker firmasının reklam filminde kamera karşısına geçti.

Güzellik tacı ailesini paramparça etti

KARİYER BASAMAKLARI HIZLA TIRMANDI

Bütün bu olup bitenler Sema Yunak'ı kararlı adımlarla çıktığı kariyer yolundan döndürmeye yetmedi. Sema Yunak ise kariyerine oyuncu olarak hem kamera karşısında hem de tiyatro sahnesinde devüm etti. Neşe Erberk'in önce Türkiye ardından da Avrupa güzeli seçildiği yıl onun ardından ikincilik tacını giydi. Bu ona oyunculuğun kapısını açtı. Uzun süre ilişki yaşadığı Zeki Alasya'nın, Metin Akpınar ile birlikte kurucusu olduğu Devekuşu Kabare grubunda yıllarca sahneye çıktı. Birçok sinema filme ve TV dizisinde rol aldı.

ARTIK KAMERALARDAN UZAK


Tacını taktıktan iki sene sonra Bugünün Saraylısı adlı dizide oynadı. Ardından Osmancık ve Deliler geldi. Aralarında Sözde Kızlar'ın da bulunduğu birçok sinema filmi için kamera karşısına geçti. Şu anda 57 yaşında olan Sema Yunak uzun süredir kameraların uzağında.   

Güzellik tacı ailesini paramparça etti

Kaynak: Haber Merkezi

# genç, türkiye, sonra, baba

11 Şub 2024 - 10:25 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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