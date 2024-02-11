Güzellik tacı ailesini paramparça etti

Sema Yunak 16 yaşındayken katıldığı yarışmada Türkiye İkinci Güzeli seçildi. Ancak erkek kardeşi Tunç genç kızın yarışmaya katılmamasını hiç istememişti. Ama Sema Yunak katılmakta kararlıydı ve kararından onu hiçbir güç döndüremedi. Alkol problemi olan babası Tulu ile erkek kardeşi Tunç, Sema Yunak yüzünden bir gün tartışmaya başladılar. Baba Yunak, bir anlık öfkesine yenilerek oğlunu öldürdü. Bunun ardından cezaevine girdi.

BABA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ; CEZAEVİNE GİRDİ





Yaşananların ardından eşi Nadire Hanım da Tulu Bey'i terk etti. Tulu Yunak, 8 yıl cezaevinde yattıktan sonra 1991 yılında aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuştu. Yıllar sonra da bir şeker firmasının reklam filminde kamera karşısına geçti.

KARİYER BASAMAKLARI HIZLA TIRMANDI





Bütün bu olup bitenler Sema Yunak'ı kararlı adımlarla çıktığı kariyer yolundan döndürmeye yetmedi. Sema Yunak ise kariyerine oyuncu olarak hem kamera karşısında hem de tiyatro sahnesinde devüm etti. Neşe Erberk'in önce Türkiye ardından da Avrupa güzeli seçildiği yıl onun ardından ikincilik tacını giydi. Bu ona oyunculuğun kapısını açtı. Uzun süre ilişki yaşadığı Zeki Alasya'nın, Metin Akpınar ile birlikte kurucusu olduğu Devekuşu Kabare grubunda yıllarca sahneye çıktı. Birçok sinema filme ve TV dizisinde rol aldı.

ARTIK KAMERALARDAN UZAK







Tacını taktıktan iki sene sonra Bugünün Saraylısı adlı dizide oynadı. Ardından Osmancık ve Deliler geldi. Aralarında Sözde Kızlar'ın da bulunduğu birçok sinema filmi için kamera karşısına geçti. Şu anda 57 yaşında olan Sema Yunak uzun süredir kameraların uzağında.

Kaynak: Haber Merkezi