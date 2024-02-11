Türktaş, Dereköy ve Süleymanlardan Başkan Yücel'e tam destek

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Yücel’e ziyaretlerinde, MHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Abdülhadi Yüksel, Alanya Alperen Ocakları Başkanı Deniz Çalışkan ve Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri ile Cumhur İttifakı’na gönül vermiş partililer eşlik etti.

MUHTAR ARIKAN: BAŞKANIMIZI MAHCUP ETMEYECEĞİZ

İlk olarak Türktaş Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel’i mahalle muhtarı Mehmet Arıkan, Cumhur İttifakı mahalle başkanları ve vatandaşlar coşkuyla karşıladılar. Buluşmada ilk sözü alan Muhtar Arıkan, “Başkanımdan Allah razı olsun her defasında bizleri yalnız bırakmadı. Henüz 6 ay geçmeden yeniden Türktaş’a ziyaretimize geldi. Biz de inşallah 31 Mart seçimlerinde Başkanımızı mahcup etmeyeceğiz.” dedi. Muhtar Arıkan’ın ardından MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı 1 oy Alanya’da Adem Murat Yücel’e, 1 oy Antalya’da Hakan Tütüncü’ye diyerek vatandaşlarından yerel seçimlerde destek istediler.

BAŞKAN YÜCEL: BU ŞEHRE HİZMET ETMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM

Başkan Yücel Türktaş halkına seslenerek, “Sözlerime başlamadan önce gerek Alanya’mıza, gerek mahallemize bugüne kadar hizmet eden bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, azalarımıza, hayırseverlerimize ve bu memlekete bir çivi dahi çakan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum, iki dönem bizlere destek verdiniz. Herkesten Allah razı olsun. Bu dönemde de sizlerin karşısına aday olarak çıktım. Hamdolsun ki Cumhur İttifakının adayıyım, hamdolsun ki İslam coğrafyasının umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adayıyım, hamdolsun ki Türk dünyasının hamisi Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin adayıyım. Bu coğrafyada bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayan ve aynı kaderi paylaştığımız kadirşinas, necip bir millete hizmet etmekten sonu derece mutluyum. 2014 yılında biliyorsunuz Büyükşehir Yasası ile 16 belde belediyemiz mahalleye dönüştü, yine 68 köyümüz mahalleye dönüştü ve hepsi Alanya Belediyesi çatısı altında toplandı. 84 yaylamız da hizmet ağımıza dahil oldu. Sizlerin teveccühü ile bizler bu görevi aldık ve doğusunda, batısında; kuzeyinde ve güneyinde çok iyi bir yapılanma ve kurumsallaşma ile ekibimizi oluşturduk. 2 dönem sizlere bu şekilde hizmet ettik ve şimdi de üçüncü dönem için sizlerle bir araya geldik. Herkes aday olacağı zaman ‘beni halk zorladı, arkadaşlar zorladı’ der. Ben beşinci seçimime giriyorum ve hep kendim isteyerek aday oldum. Çünkü ben bu şehre değer katmak, bu şehrin refah seviyesini arttırmak ve bu şehirde yaşayan insanlarımızın Dünya’nın en mutlu, en huzurlu kentinden yaşaması için gece gündüz çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benimle beraber aday olan arkadaşlara başladılar diliyorum ama bu şehri en iyi ben ve ekip arkadaşlarımın yöneteceğini bildiğim için yeniden aday oldum. Çünkü bu şehir 127 ülkeden vatandaşın yaşadığı 81 vilayetten göç alan mutlu ve huzurlu bir şehir. Bu şehir bu hale kolay gelmedi. Bu şehrin korunması gereken sosyal yaşantısı, kültürel değerleri, örf ve adetleri var. Bu ortak değerlerimizi yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlar artık sadece yol, su, elektrik yapsın demiyor. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata şehre ne katıyor diye bakıyor ve bir belediye başkanının vizyonuna, misyonuna bakıyor.“ dedi.

Türktaş Mahallesine yol, cami, park ve sosyal alanlar kazandırarak hizmeti vatandaşların ayağına getirdiklerinin altını çizen Başkan Yücel, vatandaşların isteklerini de dinledi. Türktaş halkı Başkan Yücel’e hizmetleri için teşekkür ettiler. Başkan Yücel’de mahallede yapılan istinat duvarı ve yol gibi bazı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarım hizmetine sunacaklarını vurguladı.

MUHTAR UYSAL: KÖYÜMÜZÜN BİR EVLADI GİBİ HİZMET ETTİ

Başkan Yücel’in ikinci durağı ise Dereköy Mahallesi oldu. Dereköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal ve çok büyük bir kalabalık Başkan Yücel’i karşılayarak desteklerini gösterdiler. Toplantıda söz alan Muhtar Uysal, “10 yıllık muhtarlık dönemimde Kıymetli Başkanımız bizim köyümüzün bir halkı, köyümüzün bir evladı gibi bize yeterince hizmetleri verdi. Ben kendisinden çok memnunum, sizlerin de memnun olduğunu biliyorum. Dört koldan çalışma misali bütün ekipleri bizim köyde. Beton ekibi, asfalt ekibi ve diğer ekipler tam tekmil çalışıyorlar. Tabi ki eksikler bitmez. Başkanım Allah’ın izni ile seçimi kazanacak ve hizmetler devam edecek. Kendisine 31 Mart seçimlerinde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: BİZ HER ZAMAN YAPABİLECEKLERİMİZİN TAAHHÜDÜNÜ VERDİK

Dereköy halkına da seslenen Başkan Yücel, “Biz her zaman demokrasiye inanırız. Mahalle halkımızın seçti muhtar bizim için çok önemlidir ve sizlerle aramızda bir köprü görevi görür. Yapılması gerekenleri hem sizlerle hem de muhtarlarımızla görüşerek yapıyoruz. Sağ olsun Hüseyin muhtarımız da bizlere büyük destek verdi ve elimizden geleni yaptık. Bu mahallemizde 16-17 kilometre sathi kaplama, 3 buçuk kilometre sıcak asfalt, 3 tane çocuk parkı gibi pek çok hizmetimiz oldu. Biz bugüne kadar her zaman yapabileceklerimizin taahhüdünü verdik, bundan sonra da öyle olacak. Mesela 32 kilometre yol genişletme ve 21 kilometre yeni yol açmışız. Ben bu kadar necip bir millete hizmet ettiğim için hep gurur duyuyorum. Daha fazla hizmet ederek insanlarımızın refah seviyesini arttırmak için mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: MEMLEKETİ ALGI İLE YÖNETİYORLAR

Başkan Yücel Dereköy’de hizmetlerin devam ettiğini belirterek, “Benim bir idealim vardı. Taşatan’dan çıkan bir vatandaşımızın aracının tekerine toprağa değdirmeden Gören, Samsa, Köprübaşı, Gömürgen, Kadıyakası, Gökbel, Sarımut, Dikmetaş, Söğüt, Tokar, Kaş ve Koçdavut yolundan Demirtaş’a indireceğiz, demiştik. İndirdik. Biz öncelik olarak ihtiyaç sahibi olan ve engelli olan vatandaşlarımızın yollarını daha sonra da planlama ile diğer yolları yapıyoruz. Biz bunu yaparken; bütçesinin yüzde 80’ini merkezi bütçeden alan belediyeler hiç bir şey yapmıyor. Merkezi bütçeden sadece yüzde 27-30 arasını karşılayan bir bütçemiz var. Bizler bu memleketi kaderine terketmemek için çalışıyoruz. Memleket algı ile yönetilmez, sosyal medya ile yönetilmez. Biz yaptıklarımızın bile reklamını yapamıyoruz ama onlar memleketi algı ile yönetiyorlar. Türkiye’deki 3-5 belediyeden birisi haline geldik.” şeklinde konuştu.

Başkan Yücel Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’ye Alanya’dan büyük bir oy göndermek istediklerini belirterek, “Kepez’de 3 dönem belediye başkanlığı yapan genç ve tecrübeli bir adayımız var. Ben Hakan Tütüncü ile hem Alanya’nın hem de Antalya’nın hak ettiği hizmete kavuşacağını düşünüyorum. Adayımız HaKan Tütüncü’ye desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

Başkan Yücel tüm mahalle programlarında olduğu gibi Dereköy’de de vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar mahalleye yapılan hizmetler için Başkan Yücel ve ekibine teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL SÜLEYMANLARDA ASKER YEMEĞİNE KATILDI

Başkan Yücel Süleymanlar Mahallesi’nde Ahmet Selim Zeybek’in asker yemeğine katıldı. Yüzlerce vatandaş Başkan Yücel’i alkışlar, meşaleler ve havai fişeklerle karşıladılar. Mahalle Muhtarı Süleyman Kara ve mahalle sakinleri Başkan Yücel’e büyük bir sevgi gösterisinde bulunarak bol bol hatıra fotoğraf çektirdiler. Burada da vatandaşlara seslenen Başkan Yücel, “Vatani görevini yapacak olan Selim kardeşime hayırlı teskereler diliyorum. Bizleri böyle büyük bir coşku ile karşıladığınız için sizlere de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi