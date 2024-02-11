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Son Dakika! Hakkari'de deprem

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, saat 07.36'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.74 kilometre olarak ölçüldü. Afetle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi.

Son Dakika! Hakkari'de deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Saat 07.36'da meydana gelen depremin 5.74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

VALİ: ŞİMDİLİK OLUMSUZLUK YOK
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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11 Şub 2024 - 10:30 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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