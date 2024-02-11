Son Dakika! Hakkari'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Saat 07.36'da meydana gelen depremin 5.74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

VALİ: ŞİMDİLİK OLUMSUZLUK YOK

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.