Eski Devlet Bakanı hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'da bulunan evinde rahatsızlandı. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan Karakoyunlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 87 yaşında hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN TAZİYE
Karakoyunlu'nun acı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Koca açıklamasında, "Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
YILMAZ KARAKOYUNLU KİMDİR?
26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz Karakoyunlu; 1955 yılında Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesini, 1959 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi'nden doktorasını aldı. 20 ve 21'inci dönem İstanbul milletvekilliği de yapan Karakoyunlu, bu dönemde Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2001 yılındaki Bülent Ecevit kabinesinde, Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü olarak TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığında sorumlu olarak görev aldı.
DHA-Genel - Türkiye-Ankara -
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.