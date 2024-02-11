- Asayiş

Otomobilin kapısı bozuldu; küçük Göktuğ içinde kilitli kaldı

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Erzurum'da arıza nedeniyle kapıları açılmayan otomobilde mahsur kalan 1,5 yaşındaki Göktuğ Barutçu, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.

Otomobilin kapısı bozuldu; küçük Göktuğ içinde kilitli kaldı mask
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Gökhan Barutçu (34), eczaneye gitmek için otomobilini park etti. Barutçu, anahtarı kontakta bırakıp, yan koltuktaki oğlu Göktuğ'u almak için araçtan indi. Bu sırada otomobilin kapıları kilitlendi; Göktuğ, araçta mahsur kaldı. Barutçu, durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

EKİPLER KURTARDI; HEMEN OĞLUNA SARILDI

Ekipler, aracın arka kapı camını kırarak Göktuğ'u kurtardı. Oğluna sarılan Gökhan Barutçu, " Sağlık ocağında yazdırdığım ilacı, eczaneden almak için geldim. Anahtarı aracın üzerinde bıraktım. Kapının kilidinde de arıza vardı. Kapıyı kapatıp, çocuğu almak için yana gittiğimde kapı, otomatik kilitlendi. Çocuk da içeride kaldı" dedi.

Kaynak: DHA

# sağlık, çocuk

11 Şub 2024 - 09:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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