Antalya ve Alanya'da yeni sınırlama. Artık eskisi gibi satılamayacak

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde yapılan değişiklikle, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilebilebilmesine karar verildi. Bu değişiklikle, büyük ambalajlarda yoğurt satışı yoluyla yapılan tağşişin önüne geçilmesi hedefleniyor.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Ayrıca, daha küçük ambalajlar sayesinde tüketicilerin gıda israfını önlemesi ve daha taze ürün tüketmesi sağlanacak. Ürünlerin kontrolünün kolaylaşmasıyla taklit ve tağşiş riski azalacak. Tüketiciler, ürünlerin besin değerlerini ve raf ömrünü daha kolay takip edebilecek. Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.