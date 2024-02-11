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Antalya ve Alanya'da yeni sınırlama. Artık eskisi gibi satılamayacak

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Tüm Türkiye genelinde olduğu için Antalya ve Alanya'da da yoğurtlara yeni düzenleme geldi. Artık ambalajlar 500 gramdan fazla olmayacak.

Bir kase yoğurt koruyor! mask
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 Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde yapılan değişiklikle, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilebilebilmesine karar verildi. Bu değişiklikle, büyük ambalajlarda yoğurt satışı yoluyla yapılan tağşişin önüne geçilmesi hedefleniyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ayrıca, daha küçük ambalajlar sayesinde tüketicilerin gıda israfını önlemesi ve daha taze ürün tüketmesi sağlanacak. Ürünlerin kontrolünün kolaylaşmasıyla taklit ve tağşiş riski azalacak. Tüketiciler, ürünlerin besin değerlerini ve raf ömrünü daha kolay takip edebilecek. Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kaynak: Haber Merkezi

11 Şub 2024 - 09:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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