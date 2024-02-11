- Asayiş

Ekipler müdahale etmekte zorlandı; yangın diğer binalara da sıçradı

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İstanbul Esenler'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bitişiğindeki 2 binaya daha sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekipler müdahale etmekte zorlandı; yangın diğer binalara da sıçradı mask
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Çatıda belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı parklardan dolayı sokağa girmekte güçlük çekerken, bu sırada çatıdan yükselen alevler bitişiğindeki 2 binaya daha sıçradı.

ALEVLER 2 BİNAYI DAHA SARDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki 2 binanın dış cephesi hasar gördü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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11 Şub 2024 - 08:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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