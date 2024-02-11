- Gündem

Sürücülere bir kötü haber daha! Akaryakıta yeni zam geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 yılı ile birlikte ÖTV düzenlemesi geldi. Düzenleme sonrası benzin ve motorin litre fiyatlarına büyük zam yapılmıştı. Son olarak motorin litre fiyatına bir büyük zam daha yapıldı.

Sürücülere bir kötü haber daha! Akaryakıta yeni zam geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Brent petrolde düşüş ivmesi devam ediyor. Alınan son verilere göre Brent Petrol 83 dolar seviyelerine yükseldi.. Son olarak Motorin (mazot) ve Benzin fiyatlarına peş peşe indirim yapılmıştı. Brent petrol fiyatları yükselir yükselmez benzin ve motorin litre fiyatına zam geldi. Ayrıca ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Şimdi ise motorine bir zam daha geldi.

İŞTE YENİ ZAM TARİFESİ

Yeni gelen zamla birlikte motorin litre fiyatına 2 lira 55 kuruş zam geldi. Son yapılan zamla birlikte motorin litre fiyatı bazı kentlerde 45 liranın üzerine çıkacak. 

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Gelen, Son

11 Şub 2024 - 08:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Feci kaza! Alanya'da inşaat işçisi iskeleden düştü mask
Feci kaza! Alanya'da inşaat işçisi iskeleden düştü
Korkunç olay! Kayıp hamile kadının ve 2 çocuğunun cesetlerine ulaşıldı mask
Korkunç olay! Kayıp hamile kadının ve 2 çocuğunun cesetlerine ulaşıldı
6 çeşmenin suyunda hastalık tespit edildi; apar topar kapatıldı mask
6 çeşmenin suyunda hastalık tespit edildi; apar topar kapatıldı
Akdeniz'de deprem mask
Akdeniz'de deprem
Kontrolden çıkan tır, çay ocağına daldı mask
Kontrolden çıkan tır, çay ocağına daldı
Kamyonet, direksiyon sınavındaki aday sürücünün otomobiline çarptı mask
Kamyonet, direksiyon sınavındaki aday sürücünün otomobiline çarptı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber