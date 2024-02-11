Sürücülere bir kötü haber daha! Akaryakıta yeni zam geldi

Brent petrolde düşüş ivmesi devam ediyor. Alınan son verilere göre Brent Petrol 83 dolar seviyelerine yükseldi.. Son olarak Motorin (mazot) ve Benzin fiyatlarına peş peşe indirim yapılmıştı. Brent petrol fiyatları yükselir yükselmez benzin ve motorin litre fiyatına zam geldi. Ayrıca ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Şimdi ise motorine bir zam daha geldi.
İŞTE YENİ ZAM TARİFESİ
Yeni gelen zamla birlikte motorin litre fiyatına 2 lira 55 kuruş zam geldi. Son yapılan zamla birlikte motorin litre fiyatı bazı kentlerde 45 liranın üzerine çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.