Kadın ve çocukların da olduğu iki grup sokak ortasında birbirine girdi

İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun kavgasına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada gruptakiler, polise zorluk çıkararak kavgayı sürdürdü. Ekipler ise kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı. Polisler gruptan 3 kişiyi yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı.

POLİS GÜÇLÜKLE DURDURDU

Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru yaralanırken, olay yerine çok sayıda destek ekip sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA