- Asayiş

Kadın ve çocukların da olduğu iki grup sokak ortasında birbirine girdi

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Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yere yatırılarak durdurulan 3 kişi gözaltına alındı. Kavgaya müdahale eden 1 polis, arbede sırasında yaralandı.

Kadın ve çocukların da olduğu iki grup sokak ortasında birbirine girdi mask
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İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun kavgasına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada gruptakiler, polise zorluk çıkararak kavgayı sürdürdü. Ekipler ise kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı. Polisler gruptan 3 kişiyi yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı.

POLİS GÜÇLÜKLE DURDURDU

Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru yaralanırken, olay yerine çok sayıda destek ekip sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü.  Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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11 Şub 2024 - 08:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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