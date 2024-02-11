Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün etkili olacak olan fırtına yarın akşam saatlerine kadar sürecek. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın (11.02.2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/ saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü (12.02.2024) akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: Haber Merkezi