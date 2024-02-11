Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün etkili olacak olan fırtına yarın akşam saatlerine kadar sürecek. Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın (11.02.2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/ saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü (12.02.2024) akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.