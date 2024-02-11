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Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre denizlerde bugün sabah saatlerden itibaren Bodrum ve Kaş arasında fırtına bekleniyor.

Alanya'ya şiddetli fırtına uyarısı! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün etkili olacak olan fırtına yarın akşam saatlerine kadar sürecek. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın (11.02.2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/ saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü (12.02.2024) akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: Haber Merkezi

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11 Şub 2024 - 07:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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