Seyir halindeki cip alev alev yandı

Yunuseli Mahallesi istikametinden, Acemler Mahallesi yönüne seyir halinde olan cipin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bu sırada, sürücü durdurduğu cipi terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipteki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası cip kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.