- Asayiş

Seyir halindeki cip alev alev yandı

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Bursa'da seyir halindeyken motoru tutuşan cip, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki cip alev alev yandı mask
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Yunuseli Mahallesi istikametinden, Acemler Mahallesi yönüne seyir halinde olan cipin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bu sırada, sürücü durdurduğu cipi terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipteki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası cip kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Gelen, ilgili, Yangın

11 Şub 2024 - 07:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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