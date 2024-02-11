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Hakkari'de korkutan deprem

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakkari'de korkutan deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre; saat 07.36'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.74  kilometre derinlikte olan deprem, Hakkari ve çevresinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

# merkez, Saat, acil, deprem

11 Şub 2024 - 07:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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