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Helikopter düştü; arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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Kaliforniya'da Mojave Çölü'ne düşen bir helikopterde 6 kişi olduğu bildirildi. Henüz helikopterin içindekilerinin durumundan haber alınamadı.

7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu mask
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Sen Bernandino İlçe Polisinden yapılan açıklamada, helikopterin dün gece Las Vegas'ın yaklaşık 150 kilometre güneybatısında, Mojave Çölü'ndeki küçük bir kasabanın yakınında düştüğü bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, Palm Springs Havaalanı'ndan kalkan içinde 6 kişinin bulunduğu helikopterin Nevada eyaletine giderken düştüğünü ve kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# İlçe

11 Şub 2024 - 00:07 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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