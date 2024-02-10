Kontrolden çıkan otomobilden direğe çarptı

Sokak üzerinde seyir halinde olan L.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton aydınlatma direğine çaptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile birlikte araçtaki T.H. ve F.C.A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda bulundukları yerden çıkarılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA