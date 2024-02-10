Antalya'da tekne ve yat imalathanesindeki yangın söndürüldü

Yangın, saat 20.30 sıralarında Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren tekne ve yat imalathanesinde çıktı. Alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bölgesine ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ilk olarak 10 araçla müdahale etti.

1 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Sağlık, AFAD, polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tekne ve yat imalatında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında yaralanan olmadığı belirtilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA