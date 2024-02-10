- Asayiş

Seyir halindeyken alev topuna döndü

ABONE OL Google News Sayfamız

Düzce'de seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil, kullanılamaz hale geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Seyir halindeyken alev topuna döndü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Köy merkezi yönüne ilerleyen Mehmet S. yönetimindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü Mehmet S. durdurduğu otomobili terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Diğer sürücüler, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı.

TAMAMEN YANDI

Haber verilmesi ile olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

# haber, Otomobil

10 Şub 2024 - 23:01 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bağ evi çöktü; ev sahibi altında kaldı mask
Bağ evi çöktü; ev sahibi altında kaldı
Korkunç kaza! Motosiklet kaza sonrası sürüklenerek yayaya çarptı mask
Korkunç kaza! Motosiklet kaza sonrası sürüklenerek yayaya çarptı
Komşular arasındaki çıkan park yeri kavgası kanlı bitti mask
Komşular arasındaki çıkan park yeri kavgası kanlı bitti
15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi mask
15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
Feci kaza! Üst geçit yerine bariyerleri kullanmak istedi; canından oldu mask
Feci kaza! Üst geçit yerine bariyerleri kullanmak istedi; canından oldu
Alanya polisinden 'Hayati' uyarılar mask
Alanya polisinden 'Hayati' uyarılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber