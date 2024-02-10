Seyir halindeyken alev topuna döndü

Köy merkezi yönüne ilerleyen Mehmet S. yönetimindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü Mehmet S. durdurduğu otomobili terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Diğer sürücüler, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı.
TAMAMEN YANDI
Haber verilmesi ile olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.