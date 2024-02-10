Seyir halindeyken alev topuna döndü

Köy merkezi yönüne ilerleyen Mehmet S. yönetimindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü Mehmet S. durdurduğu otomobili terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Diğer sürücüler, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı.

TAMAMEN YANDI

Haber verilmesi ile olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA