Elindeki av tüfeği bir anda ateş aldı ve...



Çorum'da yaşayan A.B, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak’taki evinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı. Omzuna saçma isabet eden A.B, yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. A.B, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı